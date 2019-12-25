В Петербурге госуслуги по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию переведут в электронный формат

Данные документы в Петербурге сейчас выдают Госстройнадзор, КГИОП, Комитет по природопользованию.

Правительство Санкт-Петербурга приняло решение о переводе всех государственных услуг по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в электронный формат. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Данные документы в Петербурге сейчас выдают Госстройнадзор, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Госстройнадзор перешел на электронное оказание услуг ещё в 2018 году. Именно благодаря данному решению оказывать услуги стали в течение не 7, а 5 дней. КГИОП и Комитет по природопользованию должны перейти в электронный формат не позже 1 сентября текущего года.

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Фото: Piter.TV