В Госдуме приняли закон о предустановке российского софта

Изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Государственная Дума приняла закон, запрещающий продажу электронных устройств без российского программного обеспечения. Об этом стало известно 21 ноября.

Согласно новым правилам производители электроники должны предустанавливать российское ПО на отдельные виды устройств. Закон коснется смартфонов, компьютеров и телевизоров. Изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.

Сообщается, что нововведение поможет защитить права потребителей и будет способствовать развитию российских IT-компаний.

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