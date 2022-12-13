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США заявили об отсутствии приоритета на вопрос об СВПД

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Ведант Патель рассказал о том, что вопрос не поднимался уже несколько месяцев.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили об отсутствии приоритета на вопрос об СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) по иранской ядерной сделке. Соответствующее заявление в ходе выступленияна регулярном брифинге с журналистами сделал в Вашингтоне заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник пояснил, что уже на протяжении нескольких месяцев ядерная сделка не входит в число приоритетных тем для властей США и дипломатов.

На данный момент наше внимание не сфокусировано на нем. Иранцы уничтожили возможность быстро вернуться к полному соблюдению ядерной сделки в сентябре (2022 года), когда они повернулись к ней спиной.

Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Госдеп заявил о готовности США принять инспекторов РФ на своих объектах в рамках ДСНВ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: ведант патель, госдеп, иран, свпд, ядерная программа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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