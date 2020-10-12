Госдеп заявил, что США одинаково подходят к оценке событий в Газе и на Украине

Мэттью Миллер сравнил кризисы на Ближнем Востоке и Украине.

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что что подход Вашингтона к оценке событий в секторе Газа и на Украине не различается. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Мэттью Миллер. Таким образом иностранный чиновник оценил вопрос корреспондента о воздушных ударах по стороны Израиля по палестинскому анклаву. В СМИ указали на то, что властям США месяцами не удается получить пояснений, но в ситуации с Украиной спустя несколько часов после происшествия Вашингтон без сомнений якобы устанавливает детали случившегося. При этом Миллер утверждал, что не видел официальных заявлений РФ по взрывам в понедельник в Киеве.

Нет никакой разницы в том, как мы подходим к оценкам происходящего на Украине и в секторе Газа. Есть разница в контексте. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State