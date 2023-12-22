Госдеп не стал осуждать экс-постпреда при ООН Хейли за провокационную риторику в Израиле

Ведант Паитель не смог ответить на действия экс-постпреда США в ООН.

Американское внешнеполитическое ведомство воздержалось от осуждения бывшей претендентки на пост главы государства, бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли за использование ею провокационной риторики во время недавнего рабочего визита политика от республиканской партии в Израиль. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Разумеется, риторика такого рода не поддерживается нынешней администрацией. И мы ее не использовали. Но посол Хейли является частным лицом. Она не говорит от имени США, она не говорит от имени [вашингтонской] администрации Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что американка Никки Хейли написала на артиллерийском снаряде фразу "прикончи их" (Finish Them!). Эту фотографию опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter) сопровождавший гостью во время визита местный парламентарий Дэнни Данон. Такой жест со стороны Хейли вызвал бурю протестов со стороны правозащитников в мире.

США считают несбалансированным предложенный Алжиром проект резолюции СБ ООН по Рафаху.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State