Госдеп: для возврата к СВПД есть крайний срок, это не всегда будет отвечать интересам США

Нед Прайс рассказал о том, при каких условиях возвращаться к сделке будет невыгодным для США.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства заявил о том, что для возврата к СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) по иранской ядерной программе есть крайний срок. Он наступит при том условии, если выгода от возвращения к реализации обязательств по сделке прекратит перевешивать прогресс в разработках Тегерана в атомной отрасли. Соответствующее заявление Нед Прайс сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами в Госдепе.

Крайний срок наступит тогда, когда стремление больше не будет отвечать интересам нашей национальной безопасности. Взаимное возвращение будет ставить нас в гораздо более выгодное положение. Но так будет не всегда. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе США уточнили, что возвращение Ирана и США к выполнению условий по СВПД отвечает национальным интересам страны и безопасности как Вашингтона, так и его международных союзников. Однако чиновники видят, что власти Тегерана продолжают предпринимать такие шаги, которые были бы запрещены в СВПД.

В Госдепе ушли от ответа на вопрос, может ли Украина ударить по целям на территории РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

