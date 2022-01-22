Госдеп: делегации РФ и США проведут 10 апреля консультации в Стамбуле, но говоря об Украине

Тэмми Брюс рассказала о том, какая проблематика будет обсуждаться в Турции между делегатами.

Российская и американская делегации обсудят 10 апреля в Стамбуле работу дипломатических миссий двух стран, а вопросы политики, безопасности и ситуация вокруг регионального кризиса не входят в повестку рабочей встречи. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне от 8 апреля официальный представитель Тэмми Брюс. Иностранная чиновница указала, что Украина "абсолютно не фигурирует" на мероприятии, так как переговоры будут посвящены функционированию посольств, а не всесторонней нормализации контактов в целом. Спикер добавила, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном может произойти только после установления мирного соглашения между Россией и Украиной.

10 апреля делегации США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться добиться прогресса в дальнейшей стабилизации работы наших двусторонних миссий. Тэмми Брюс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что российскую делегацию на втором раунде консультаций, проводимых на территории Турции, возглавит посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую - заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Госдеп: США и Иран проведут в субботу встречу, а не переговоры.

Фото и видео: YouTube / Defense Now