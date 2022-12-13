Госдеп: США в ближайшее время не ждут новых контактов с РФ на высоком уровне

Нед Прайс рассказал о дипломатии США.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что в ближайшее время не ждут новых контактов с РФ на высоком уровне. Такое заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Эксперт ответил на соответствующий вопрос после краткой беседы государственного секретаря Энтони Блинкена с российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым, которая произошла на полях саммита G20 в Нью-Дели. На текущий момент дипломаты не запланировали новых контактов в ближайшее время с российскими представителями. Также стороны не достигли никаких договоренностей или консенсуса.

Мы не ожидаем в ближайшее время каких-либо еще официальных контактов на высоком уровне. Конечно, мы всегда открыты к диалогу, мы верим в диалог, дипломатию, особенно во времена напряженности, при нынешнем состоянии отношений между нашими странами. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник напомнил о том, что существуют вопросы, которые важны для национальной безопасности США, а есть - для всего мира. В Госдепе намерены и далее использовать дипломатию для обсуждений американских интересов и методов.

Госдеп пояснил, что предложение Блинкена Лаврову по Уилану не является новым.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State