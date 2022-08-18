Госдеп США публично не подтвердил готовность выдать визу Лаврову для выступления на ГА ООН

Нед Прайс рассказал о том, что на Вашингтоне лежит особые обязанности в связи с приемом в штаб-квартире ООН.

Госдеп США публично не подтвердил готовность выдать визу российскому министру по иностранным делам Сергею Лаврову для выступления в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН. В рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс признал, что на властях страны лежит особая обязанность по выдаче въездных виз дипломатическим лицам, направляющимся на мероприятия, которые пройдут в штаб-квартире ООН.

На нас как на стране, на территории которой размещается ООН, лежит особая обязанность за оказание содействия в организации поездок тех, кто принимает участие в деятельности ООН. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Однако сотрудник Госдепартамента США не подтвердил публично, что США готовы выдать въездные визы главе МИД РФ, а также членам российской делегации. Нед Прайс отказал прессе в комментарии слов посла Анатолия Антонова, который анонсировал свое намерение посетить в четверг Госдеп США для того, чтобы обсудить в том числе этот блок вопросов.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State