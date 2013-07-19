Госдеп: США оказывают давление на Турцию с целью не допустить новой операции в Сирии

Барбара Лиф рассказала, что операция Турции навредит борьбе коалиции с террористами на Ближнем Востоке.

Госдеп США рассказал о том, что американское дипломаты оказывают давление на Турцию с целью не допустить новой военной операции в Сирии. Соответствующее заявление сделала в рамках выступления на слушаниях в профильном комитете по иностранным делам в Палате представителей Конгресса США заместитель государственного секретаря по вопросам Ближнего Востока Барбара Лиф.

Мы очень четко заявили правительству Турции на самом высоком уровне, что ожидаем от них соблюдения соглашений, которые они подписали в октябре 2019 года, а это означает отказ от вторжения в Северную Сирию. Барбара Лиф, замгоссекретаря США

Барбара Лиф уверена в том, что начало очередной сирийской военной операции может стать "катастрофой" как гражданского населения страны, а также негативно отразится на усилиях международной коалиции по борьбе с террористами в регионе. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган говорил о том, что операция на севере Сирии может начаться в любой момент. Миссия направлена на освобождение территории от боевиков в районах Телль-Рифаат и Манбидж.

Эрдоган захотел провести саммит Турция - Сербия - Босния и Герцеговина.

Фото и видео: YouTube / House Foreign Affairs Committee