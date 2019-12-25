Джессика Льюис видит стратегические возможности из-за спецоперации РФ на Украине.

Госдеп: США используют ситуацию вокруг Украины, чтобы теснить РФ на рынке поставок оружия. Соответствующее заявление сделала на слушаниях в комитете по военно-политическим делам помощник американского государственного секретаря Джессика Льюис. Она рассказала, что Вашингтон намерен воспользоваться обстановкой, чтобы расширить свой рынок сбыта на глобальной арене в сфере ОПК. Чиновница выразила мнение о том, что специальная военная операция России на Украине несет для Вашингтона не только стратегические вызовы, но также и стратегические благоприятные возможности.

Могло бы включать оказание содействия в виде стратегически выделяемых грантов, чтобы поддержать приобретение американских платформ, а не российских систем. Джессика Льюис, замгоссекретаря США

В США поощряют иностранных партнеров, которые диверсифицируют номенклатуру своей боевой техники, уходя от использования российских систем.

Госдеп: в ЕС договорятся об эмбарго на нефть из РФ не позднее следующей недели.

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