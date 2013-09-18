  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге запустили горячую линию по вопросам качества продуктов
Сегодня, 16:31
123
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге запустили горячую линию по вопросам качества продуктов

0 0

Горожане смогут оставить свой комментарий о товаре в предновогодний период, с 19 по 30 декабря.

В период с 19 по 30 декабря в Петербурге открывается бесплатная горячая линия по вопросам качества и безопасности, условиям хранения и сроков годности продуктов. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.  

Телефон 8 (800) 555-49-43 будет доступен в предновогодний период: петербуржцы смогут воспользоваться им с 9 до 17 часов. С 12.00 до 13.00 у сотрудников службы будет проходить обеденный перерыв.

Кроме того, петербуржцы смогут узнать правила покупки и продажи различных товаров.

Ранее петербуржцам напомнили о необходимости проветривать комнату не реже 2-3 раз в день.

Фото: Piter.TV

Теги: горячая линия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии