В Петербурге запустили горячую линию по вопросам качества продуктов

Горожане смогут оставить свой комментарий о товаре в предновогодний период, с 19 по 30 декабря.

В период с 19 по 30 декабря в Петербурге открывается бесплатная горячая линия по вопросам качества и безопасности, условиям хранения и сроков годности продуктов. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Телефон 8 (800) 555-49-43 будет доступен в предновогодний период: петербуржцы смогут воспользоваться им с 9 до 17 часов. С 12.00 до 13.00 у сотрудников службы будет проходить обеденный перерыв.

Кроме того, петербуржцы смогут узнать правила покупки и продажи различных товаров.

Ранее петербуржцам напомнили о необходимости проветривать комнату не реже 2-3 раз в день.

Фото: Piter.TV