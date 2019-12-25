  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Горожане недовольны, что серферы катаются рядом с отдыхающими в Сестрорецком Курорте
Сегодня, 21:28
79
smirenny

Горожане недовольны, что серферы катаются рядом с отдыхающими в Сестрорецком Курорте

0 0

Свое недовольство выразили в соцсетях.

Во вторник, 21 июля, горожане пожаловались в соцсетях на серферов, которые "едят и падают прям рядом с людьми и детьми, гуляющими и купающимися" в Сестрорецком Курорте. 

Это опасный для окружающих вид спорта, они не видят плывущего человека проехал по башке сотрясение и утопленник. Пускай оборудуют себе зону для выхода в акваторию и катаются, как во всех цивилизованных странах

отметил петербуржец.

Однако в комментариях большинство не поддержало недовольство. Некоторые отметили, что отпускать детей в "зеленую грязищу под названием залив" не стоит. К какой-то альтернативе и компромиссу горожане не пришли.

"Хочу купаться!". Почему петербургские водоёмы снова признали непригодными для плавания.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: сёрфинг, сестрорецк, сестрорецкий курорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии