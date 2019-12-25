Горожане недовольны, что серферы катаются рядом с отдыхающими в Сестрорецком Курорте

Во вторник, 21 июля, горожане пожаловались в соцсетях на серферов, которые "едят и падают прям рядом с людьми и детьми, гуляющими и купающимися" в Сестрорецком Курорте.
Это опасный для окружающих вид спорта, они не видят плывущего человека проехал по башке сотрясение и утопленник. Пускай оборудуют себе зону для выхода в акваторию и катаются, как во всех цивилизованных странах
отметил петербуржец.
Однако в комментариях большинство не поддержало недовольство. Некоторые отметили, что отпускать детей в "зеленую грязищу под названием залив" не стоит. К какой-то альтернативе и компромиссу горожане не пришли.
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Фото: vk.com/spb_today
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