Город готовится к выдаче продуктовых наборов для школьников за май

Сейчас проходит организационный этап.

Как стало известно во вторник, 26 мая, губернатор города поручил выдать школьникам и воспитанникам детсадов продуктовые наборы за май. Их должны выдать до 10 июня.

В четверг, 28 мая, стало известно, что сухпаек разнообразят сладостями, не останутся в стороне и те, кому нельзя глютен. Об этом сообщил начальник направления социального питания Алексей Барабанщиков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Безглютеновые пайки будут выдавать в июне. Помимо кондитерских изделий добавят также продукты повседневного спроса.

Ранее мы писали, что число дежурных групп в детсадах увеличат.

Фото:Piter.TV