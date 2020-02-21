Гончарук рассказал, как транзитный контракт с Россией сдержал цены на газ

Благодаря подписанию соглашения цена газа не выросла в 3-4 раза.

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что цена на газ в стране выросла бы в 3-4 раза, не будь заключенных с Россией контрактов на транспортировку в Европу. Об этом сообщил ТАСС 21 февраля.

По словам Гончарука, контракт с Россией у Украины завершался с 1 января, почему и возникал серьезный риск потери транзита. Ситуация могла бы привести к подорожанию энергоресурсов для граждан и предприятий, а также нанесла бы существенный удар по экономике Украине. Премьер назвал заключение контракта одним из достижений украинского правительства и подчеркнул, что договоренности стороны достигли за рекордные четыре месяца.

Ранее Лукашенко рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным.