Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что доступность дошкольного образования для детей до трех лет составила 90%. Об этом она рассказала на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
На 1 декабря доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет составила 90%.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
По её словам, данный показатель практически приблизился к ста процентам. Она отметила, что до конца 2020 года в эксплуатацию введут 57 тысяч мест в детских садах, в следующем - 68,7 тысяч. Однако из-за пандемии введение в эксплуатацию некоторых объектов пришлось перенести на 2021 год.
Ранее Голикова заявила, что пандемия осложнила ситуацию со смертностью в России.
Видео: kremlin.ru
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