По её словам, данный показатель практически приблизился к ста процентам.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что доступность дошкольного образования для детей до трех лет составила 90%. Об этом она рассказала на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

На 1 декабря доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет составила 90%. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

По её словам, данный показатель практически приблизился к ста процентам. Она отметила, что до конца 2020 года в эксплуатацию введут 57 тысяч мест в детских садах, в следующем - 68,7 тысяч. Однако из-за пандемии введение в эксплуатацию некоторых объектов пришлось перенести на 2021 год.

Ранее Голикова заявила, что пандемия осложнила ситуацию со смертностью в России.

Видео: kremlin.ru