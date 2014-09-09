Голикова сообщила, что на создание "санитарного щита" направят около 30 млрд рублей

Результатом реализации "санитарного щита" должно стать предупреждение завоза опасных инфекцией в Россию и возникновения пандемии.

В России готов проект "санитарного щита", позволяющий разрабатывать тест-системы за 4 дня, а вакцины – за 4 месяца. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Еще один урок пандемии – необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности РФ. Татьяна Голикова, вице-премьер

По словам вице-премьера, результатом реализации данного проекта должно стать предупреждение завоза опасных инфекцией в страну и наступления пандемии. На эти цели до 2024 года направят 30 миллиардов рублей.

Голикова: смертность в России в июне выросла на 13,9% из-за дельта-штамма коронавируса.

Видео: kremlin.ru