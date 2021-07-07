Голикова назвала регионы, где ситуация с вакцинацией от коронавирусом складывается хуже всего

Она отметила, что уровень заболеваемости пугает.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России с членами правительства заявила, что хуже всего вакцинация от коронавируса идет в Дагестане.

Лидерами по темпам вакцинации она назвала Чеченскую республику, Москву и Подмосковье, а также Тульскую область, Краснодарский край, Кемеровскую, Сахалинскую и Белгородскую области.

Но должна отметить, что хуже всего ситуация сегодня складывается в Республике Дагестан, - отметила вице-премьер.

По ее словам, коллеги из республики Дагестан пообещали, что ситуация с вакцинацией у них находится на контроле, а темпы нарастят.

Тем не менее, показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости нас пугают. Мы отметили все моменты, на которые, как нам кажется, важно обратить внимание коллегам, - сказала Голикова.

Ранее мы писали, что в России при определении коллективного иммунитета будут включены переболевшие коронавирусом и привитые более шести месяцев назад

Видео: kremlin.ru