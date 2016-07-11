Голикова: число занятых на рынке труда к 2032 году составит 74,3 млн человек

Вице-премьер России анонсировала работу по новому социально-экономическому прогнозу развития страны.

Кадровый прогноз в России на период до 2032 года будет подготовлен федеральным правительством к концу декабря. Соответствующее заявление сделала вице-премьер страны Татьяна Голикова, выступая на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным в доме правительства от 13 октября. По словам чиновницы, с учетом нового прогноза численность занятых граждан на рынке труда составит 74,3 миллионов человек, что на 1,1 миллиона человек больше, чем фиксировалось властями в 2024 году. Однако показатель на 200 тысяч человек меньше тех оценок, которые чиновники давали по 2030 году в своем прошлом прогнозе. В текущее время ведется работа по формированию прогноза социально-экономического развития. В работе уже приняли участие 320 тысяч отечественных работодателей, охвачено более 23,5 миллионов работников.

По вашему поручению горизонт кадрового прогноза мы расширили до семи лет, для того чтобы полностью охватить семилетнее образование в высшей школе и точно понимать, как прогнозировать эти тенденции. Кадровый прогноз на период до 2032 года будет подготовлен к концу декабря, и как раз это поможет положить его выводы в основу контрольных цифр приема. Так мы с нашими коллегами договорились. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Татьяна Голикова добавила, что увеличение численности сотрудников ожидается в сфере здравоохранения, профессиональной и научно-технической деятельности, гостеприимстве, в транспортировке и хранении, на обрабатывающих производствах, в строительстве и IТ-направлениии.

В России зарплаты в обрабатывающей промышленности выросли на 15,8%.

Фото и видео: Правительство России