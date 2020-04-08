Голикова: 915 тыс. классных руководителей в школах получат выплаты в размере 5 тыс. рублей

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве заявила, что примерно 915 тыс. классных руководителей и кураторов получат выплаты в размере 5 тыс. рублей. На эти цели в бюджете было запланировано на 2022-2024 годы более 260 млрд рублей.
В проекте федерального бюджета на три года на эти цели предусмотрено почти 263 млрд рублей.
Татьяна Голикова, вице-премьер России
С 1 сентября, по словам вице-премьера, кураторы более 100 тыс. бюджетных учебных групп в колледжах и техникумах получают каждый месяц по 5 тыс. рублей.
Ранее мы писали, что в Петербурге продлили коронавирусные ограничения до 31 октября.
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