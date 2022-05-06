Гол и две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Питтсбург" в матче плей-офф НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:2.

Гол и две передачи российского нападающего Артемия Панарина помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Питтсбург" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. На домашней арене команда обыграла на поле противников в рамках второй игры первого раунда серии. Встреча завершилась с результатом 5:2.

В составе клуба победителей шайбы оппонентам забросили на 7, 23, 33, 49, 50 минутах матча спортсмены Эндрю Копп, Райан Строум, Крис Крайдер, Артемий Панарин и Фрэнк Ватрано. Голкипер команды Игорь Шестеркин отразил 39 бросков по воротам. От "Питтсбурга" отметились на 9, 39 минутах схватки Джейк Гюнцель и Сидни Кросби. Российский форвард Евгений Малкин не отметился результативными действиями на встрече.

Таким образом общий счет в серии до четырех побед стал равным: 1-1. Следующий матч запланирован на 8 мая. Ранее "Вашингтон" уступил "Флориде" в матче плей-офф НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET



