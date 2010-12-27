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Бывшую промзону на Лиговском превратят в жилой комплекс за 40 млрд рублей
Сегодня, 18:25
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Asyaromanenkova
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Бывшую промзону на Лиговском превратят в жилой комплекс за 40 млрд рублей

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Компания из Москвы хочет вложить в строительство жилого комплекса га территории бывшей промзоны на Лиговском проспекте около 40 миллиардов рублей.

Московская компания Glorax Development планирует вложить 40 миллиардов рублей в редевелопмент бывшей промышленной зоны на Лиговском проспекта и улице Тосина недалеко от центра Петербурга.

Управляющий партнер компании Дмитрий Коновалов рассказал, что в составе проекта Ligovsky City входят четыре участка. Три из них находятся на Лиговском проспекте и один на улице Тосина. На участке в 2,8 гектара планируют построить жилой комплекс площадью 106 тысяч квадратных метров. А на участке в 2,4 гектара – комплекс на 80 тысяч квадратных метров.

Строительство жилья на этих участках хотят закончить к концу 2019 года.

Теги: лиговский проспект , новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: Новости СПб

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