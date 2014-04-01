Глыба льда упала на автомобиль с людьми в Мурманской области

Никто не пострадал.

В Мурманской области глыба льда упала на автомобиль, в котором находились люди. Из-за этого транспортное средство дало задний ход. Причиной стало то, что от испуга водитель забыл включить заднюю передачу. Происшествие попало на запись с камеры видеонаблюдения.

Очевидцы сообщили, что заметили неприятную ситуацию около четвертого дома по заводской улице. На кадрах видно, как мужчина и женщина садятся на передние кресла машины, после чего на лобовое стекло автомобиля падает внушительная глыба зимних осадков. Лед разбил стекло, но люди в салоне транспортного средства выжили.

На жену солиста группы "Марсель" с крыши упала глыба льда.



Видео: Telegram/Baza



