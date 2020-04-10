Два врача и три медсестры Горбольницы №20 уже 17 дней не покидают рабочих мест

В период пандемии коронавируса многие медики работают практически круглосуточно.

Главный врач Городской больницы №20, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Петербурге Татьяна Суровцева рассказала о героическом труде медиков в период пандемии коронавируса. В беседе с "Петербургским дневником" она заявила, что два врача и три медсестры сидят на жестком карантине и уже 17 дней не покидают стен медучреждения, расположенного на улице Гастелло.

"Мои коллеги – герои! Они все эти дни работали в жесточайшем карантине, не общаясь со своими семьями, не выходя за двери отделения", - отметила Суровцева.

Она заявила, что так работают 80% медицинского персонала больницы. 20% сдались – уволились или ушли на больничный. Основная часть – работают практически круглосуточно.

"И так работают абсолютно все петербургские больницы, Комитет по здравоохранению, все, от кого зависит медицинская помощь людям", - добавила Суровцева.

В настоящий момент в Городской больнице №20 находятся 350 пациентов. В медучреждении предприняты все меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции: разделены потоки пациентов, для больных с признаками ОРВИ выделены отдельные палаты. Городские власти помогают в переоборудовании больницы, поставке средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ.

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