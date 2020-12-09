Главреда Медиазоны Сергея Смирнова задержали сотрудники полиции. По словам журналиста, правоохранительные органы ему ничего не объяснили. Инцидент произошел в Москве около здания дома фигуранта расследования. Операция проводилась сотрудниками правоохранительных органоы в бронежилетах, а также при одном оперативнике в штатском. Смирнов уточнил, что в настоящее время едет в УВД.
Задержали. Ничего больше не могу сказать
Сергей Смирнов, главред "Медиазоны"
Telegram-канал "Апология протеста" заявил, что главному редактору "Медиазоны" вменяют нарушение митингового законодательства. Против него составлен административный по статье 20.2 КоАП.
В Приморье задержали мужчину, который в TikTok призывал убивать полицейских.
Видео: TG / Baza
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Cocyт и дaют без дeнeг. Тысячи дaвaлок жаждут ceкcа и cпepмы. Заходи и сам увидишь----- http://srt.vg/sisky