Журналиста везут в УВД.

Главреда Медиазоны Сергея Смирнова задержали сотрудники полиции. По словам журналиста, правоохранительные органы ему ничего не объяснили. Инцидент произошел в Москве около здания дома фигуранта расследования. Операция проводилась сотрудниками правоохранительных органоы в бронежилетах, а также при одном оперативнике в штатском. Смирнов уточнил, что в настоящее время едет в УВД.

Задержали. Ничего больше не могу сказать Сергей Смирнов, главред "Медиазоны"

Telegram-канал "Апология протеста" заявил, что главному редактору "Медиазоны" вменяют нарушение митингового законодательства. Против него составлен административный по статье 20.2 КоАП.

В Приморье задержали мужчину, который в TikTok призывал убивать полицейских.

Видео: TG / Baza

