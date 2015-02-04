Главреда Baza оштрафовали за повторное нарушение правил митинга

Сумма штрафа составила 180 тысяч рублей.

Савеловский суд Москвы оштрафовал главного редактора Telegram-канала Baza Никиту Могутина на 180 тысяч рублей за повторное нарушение правил организации или проведения митинга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд признал Могутина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 180 тысяч рублей. из сообщения пресс-службы суда

По данным ресурса, который возглавляет Могутин, в ближайшее время данное решение будет обжаловано по причине того, что в деле допущено большое количество нарушений. В частности отмечается, что судья отказался вызвать на процесс свидетелей, которые могли доказать, что главред Baza не участвовал в мероприятии, а работал на нем в качестве журналиста.

Фото: Telegram / Могутин