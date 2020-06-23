Главнокомандующий ВСУ Хомчак ушел в отставку

Должность занял Валерий Залужный.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит в отставку. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По его словам, такое решение принял президент Владимир Зеленский. Никифоров подчеркнул, что в профессионализме и верности присяге Хомчака президент не сомневается.

Но президент хочет видеть синергию между министерством обороны и вооруженными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим, наоборот конфликты, — отметил Никифоров.

Должность главнокомандующего ВСУ занял занял начальник оперативного командования "Юг" Валерий Залужный.

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