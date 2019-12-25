Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев поделился мнением о досрочном вручении "Зениту" титула чемпионов РПЛ

Он хочет доиграть сезон, но будет не против, если чемпион определится досрочно.

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал слухи о возможной отмене сезона Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) из-за угрозы распространения коронавируса.

"У каждого человека свое мнение. Мое такое - мы можем доиграть чемпионат, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране. Какие проблемы? Осталось-то восемь туров. Играйте в режиме среда-воскресенье. Отдать титул "Зениту" при остановке чемпионата? Если команда сейчас на первом месте - почему нет?", - сказал Евсеев в интервью агентству Sport24.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Уфа" расположилась на девятом месте с показателем 27 очков

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун предложил признать "Зенит" досрочным чемпионом России.

Фото: VK / @ufafc