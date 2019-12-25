Главный санитарный врач Соснового Бора рассказала об ухудшении воды в местных озерах и реке

Пробы воды, взятые в водоемах рядом с Сосновым Бором и на городском пляже, показали повышенное содержание кишечной палочки.

Главный санитарный врач города Сосновый Бор в Ленинградской области Ираида Егорова сообщила о результатах анализов воды, взятой из нескольких источников в окрестностях города - Финского залива, озера Копанского, реке Глуховки, в нескольких карьерах возле садоводств. Эти водоемы популярны среди местных жителей и отдыхающих из Петербурга: с этим фактором эксперты и связывают далеко не самые хорошие показатели качества воды.

Как сообщает "Маяк", в большинстве водоемов качество воды в лучшем случае на удовлетворительном уровне, но в нескольких местах - включая городской пляж, часть побережья в Липово и в Ручьях, - анализ показал превышение нормы содержания кишечной палочки, и отсутствие патогенной флоры. Специалисты утверждают, что ситуация далека от критической, но заслуживает того, чтобы держать ее на контроле.

На засорение в Ленобласти озер и прибрежной зоны отдыхающими местные жители и активисты в последнее время регулярно обращают внимание Комитета по природным ресурсам и Госэконадзора.

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