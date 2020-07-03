Главком: за пять лет в ВКС России на новую технику перешли более 20 авиаполков

Перевооружены более 20 авиаполков.

Главнокомандующий Военно-воздушными силами России рассказал о том, что за пять лет во Военно-космических силах РФ на новую технику перешли более 20 авиаполков. По словам генерала-полковника Сергея Суровикина, с 2015 года военные ежегодно получают новые беспилотные летательные аппараты и самолеты. Об этом эксперт заявил в интервью для журналистов из "Красной звезды".

На новую технику перевооружены более 20 авиаполков Сергей Суровикин, главнокомандующий ВВС России

Чиновник отметил, что состав вооружения за последние пять лет в РФ изменился. В список вошли новейшие самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-35С, а также модернизированный истребитель МиГ-31БМ и боевые вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ.

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Видео: Youtube/Минобороны России