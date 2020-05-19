Главком ВСУ рассказал о желании проехаться на танке по Москве

По словам военного, эта поездка должна сопровождаться демонстрацией украинского флага и музыкой.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил о своем желании проехаться на танке по Красной площади российской столицы. Об этом он рассказал в эфире "Пятого канала".

По словам военного, эта поездка должна сопровождаться демонстрацией украинского флага и музыкой.

Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже. Валерий Залужный, главком ВСУ

Он добавил, что по главной площади Москвы следует ездить аккуратно, так как"это памятник".

Напомним, Залужный стал главнокомандующим Вооруженных сил Украины в августе 2021 года. Ранее этот пост занимал Руслан Хомчак, которого президент страны Владимир Зеленский отправил в отставку в конце июля.

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Видео: Youtube/5 канал