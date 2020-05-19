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Главком ВСУ рассказал о желании проехаться на танке по Москве

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По словам военного, эта поездка должна сопровождаться демонстрацией украинского флага и музыкой.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил о своем желании проехаться на танке по Красной площади российской столицы. Об этом он рассказал в эфире "Пятого канала".

По словам военного, эта поездка должна сопровождаться демонстрацией украинского флага и музыкой.

Наверное, да. По-честному, да. И по Арбату тоже.

Валерий Залужный, главком ВСУ

Он добавил, что по главной площади Москвы следует ездить аккуратно, так как"это памятник".

Напомним, Залужный стал главнокомандующим Вооруженных сил Украины в августе 2021 года. Ранее этот пост занимал Руслан Хомчак, которого президент страны Владимир Зеленский отправил в отставку в конце июля. 

Ранее мы сообщали, что блогеры проникли на завод в Харькове и станцевали на военной технике.

Видео: Youtube/5 канал

Теги: арбат, валерий залужный, всу, красная площадь, танк
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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