Главком ВСУ оценил угрозу "российского вторжения"

Валерий Залужный рассказал о подготовке Киеву на экстренную ситуацию.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины оценил угрозу "российского вторжения". Валерий Залужный оценил ситуацию на государственной границе с эфире местного телеканала "1+1". Гость программы заверил журналистов в том, что еженедельно получает от американской стороны разведывательные сводки о ситуации. Киев подготавливает определенные группировки на случай необходимости отпора противнику. Также ведутся планировочные мероприятия и практические боевые тренировки.

ВСУ давно отслеживают деятельность ВС РФ. Мы привлекаем и возможности наших партнеров. Я, по крайней мере, один раз в неделю разговариваю с главой комитета начальников штабов США. Валерий Залужный, главком ВСУ

Эксперт напомнил о том, что российские войска якобы продолжают прибывать к украинским границам. При этом реальной угрозы вторжения на сегодняшний день для Киева нет.

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Фото и видео: YouTube / TCH