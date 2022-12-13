Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков покинул Совет директоров группы ЛСР

В список кандидатов включены все восемь действующих членов совета, а также новый претендент — Любовь Шадрина.

Стало известно, что председатель совета директоров директоров "Газпром" Виктор Зубков вышел из группы ЛСР. Об этом в пятницу, 27 мая, "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе компании.

Зубков вошел в совет в конце 2021 года, но "в связи с личными обстоятельствами был вынужден покинуть группу". С 2014 и по сегодняшний день Зубков остается специальным представителем президента России по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа.

Новый состав совета директоров изберут в заочной форме на годовом собрании акционеров 26 июня. В список кандидатов включены все восемь действующих членов совета, а также новый претендент — Любовь Шадрина.

Ранее уголовное дело завели по факту застройки намыва на Васильевском острове. Ранее прокуратура отменила возбуждение уголовного дела против ЛСР.

Фото: Piter.tv

