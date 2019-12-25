Глава офиса Зеленского считает некорректным приглашать Путина в Киев

Представитель украинского президента напомнил, что он приглашал Путина на переговоры в любой точке Донбасса, где идет война.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию Liga.net заявил, что он считает некорректным приглашать президента России Владимира Путина для двусторонних переговоров в Киев.

Ермак напомнил, что глава Украины ранее приглашал Путина на переговоры в любой точке украинского Донбасса, где идет война. По мнению главы офиса Зеленского, это свидетельствует о готовности Киева продолжать переговоры. Он отметил, что считает важным провести встречу там, где "военнослужащие Украины ежедневно защищают свою Родину и рискуют жизнью".

На предложение главы Украины встретиться в Донбассе, Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве. Однако в Киеве заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве

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