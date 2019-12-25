Глава Комстроя рассказал, когда появятся новые школы в Шушарах

Председатель ведомства ответил на вопросы жителей.

Глава Комитета по строительству Петербурга Игорь Креславский рассказал, когда новые школы появятся в Шушарах. На минувшей неделе он принял участие в эфире Центра управления регионом в Санкт-Петербурге.

Как пишет портал "Строительный Петербург", застройщик "Дальпитерстрой" возведет новые образовательные учреждения на 925 и 550 мест в 2023 году.

Также Креславский назвал сроки строительства школ и в других районах, где их не хватает. На Парнасе к 2025 году появится 5 школ и 8 детских садов. Их будет строить застройщик "Главстрой СПб".

В Усть-Славянке новая школа на 725 мест может появиться уже в следующем году, так же, как и на территории ЖК "Ладожский парк". В ЦДС "Московский" школу на 650 мест планируют сдать в 2024 году.

Также глава ведомства сказал о том, что все долгостроящиеся ЖК в Петербурге будут сданы до конца 2023 года.

Фото: Piter.tv