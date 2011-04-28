Глава делегации РФ в Вене опроверг скопление российских войск на границе с Украиной

По его мнению, такими заявлениями Киев хочет отвлечь украинцев от внутригосударственных проблем.

Доказательства концентрации российских военных на границе с Украиной нет. Об этом в интервью телевизионному каналу "Россия 24" заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его мнению, информация о планировании "нападения" России на своих соседей украинскими властями транслируется намеренно, чтобы отвлечь население от внутригосударственных проблем.

А для американцев – это [цель распространения информации] разделить Европу и Россию посредством маленькой войнушки. Их не волнует, какие будут результаты. Константин Гаврилов, глава делегации РФ в Вене

Он отметил, что Москва не поддается подобным провокациям, а власти страны "контролируют ситуацию". Гаврилов выразил надежду, что страны Запада не "потеряют разум и голову".

Напомним, глава ГУР министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия якобы собирается в начале 2022 года напасть на Украину. По его версии, российские военные задействуют сначала боевую авиацию, а также артиллерийские и бронетанковые орудия. После этого с территории Крыма, с материковой границы и через Белоруссию начнется вторжение воздушно-десантных сил РФ на территорию Украины.

Ранее военный эксперт раскрыл цель заявлений США о возможном "вторжении" России на Украину.

Фото: Facebook/Державна прикордонна служба України