Жилком Петербурга призвал УК активнее участвовать в конкурсе "самый новогодний двор"

В настоящее время к конкурсу готовы 284 объекта, 208 из них – дворы в разных районах города.

В Жилищном комитете Петербурга состоялось совещание с участием глав районных администраций под руководством вице-губернатора Анатолия Павелия. В ходе встречи председатель Жилкома Олег Зотов призвал управляющие компании активнее участвовать в конкурсе "самый новогодний двор". Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время к конкурсу готовы 284 объекта, 208 из них – дворы в разных районах города. Однако Зотов отметил, что в городе количество дворов переваливает за 15 тысяч. "Он поставил районным администрациям задачу в течение недели сделать все необходимое, чтобы таких территорий стало больше".

Напомним, конкурс пройдет в два этапа. На первом определят победителей в каждом районе, на втором – они поборются за звание лучшего. Самый новогодний двор, дом и балкон выберут сами петербуржцы. Голосование пройдет на официальной странице Жилищного комитета ВКонтакте.

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