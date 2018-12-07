Глава WADA заявил, что недоволен из-за разрешения сборной России использовать цвета флага на форме

CAS сократил санкции до двух лет.

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька на пресс-конференции заявил, что организация следит, как Россия выполняет все ограничения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Он также сказал, что расстроен разрешением использовать цвета российского флага на форме и тем, что CAS сократил санкции до двух лет.

Мы считали, что должен был быть нейтральный статус, — сказал он.

С ним согласился и гендиректор WADA Оливье Ниггли. Он тоже расстроен в связи с решением разрешить использовать цвета российского флага на форме.

Вы знаете, какого наказания мы просили для России, и что мы получили. Мы получили не то, что просили. Особенно это относится к форме спортсменов, — сказал Ниггли.

При этом он отметил, что WADA решение CAS должно принять.

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