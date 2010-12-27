Геннадий Орлов в жесткой форме раскритиковал поведение вандалов на улицах Выборга

Количество объектов, разрушенных или поврежденных вандалами в Выборге, увеличивается с каждой неделей.

Проблема вандализма уже неоднократно обсуждалась в администрации Выборгского района. На этот раз в максимально жесткой форме о действиях подобных граждан высказался глава администрации Выборгского района, Геннадий Орлов. Напомним, что на прошлой неделе неизвестные облили краской остановки вокруг Рыночной площади, также стекло в новом остановочном павильоне было разбито неподалеку от городского ЗАГСа. Кроме того, некими гражданами были украдены три вазона на Ленинградском шоссе, а количество выкопанных и сорваных с городских клумб цветов совсем не поддается исчислению.

В этом году Выборг стал центром празднования 91-й годовщины Ленинградской области, проведены колоссальные работы по благоустройству города. Тысячи людей стали свидетелями большого праздника, и в большинстве своем поступали лишь положительные отзывы. Что мы видим сегодня? Группа лиц в парке Ленина разрушают новую городскую скульптуру. - глава МО "Выборгский район" Геннадий Орлов

Кроме районного главы на тему вандализма высказались представители выборгской полиции. По словам инспектора по работе со СМИ, уже сейчас заведено 4 уголовных дела по фактам вандализма, 3 из которых переданы в суд.

Особую огласку получил случай, где несколько групп лиц в парке Ленина фотографируются с новой скульптурной композицией "Рыцари и Дама сердца", при этом забираясь на неё верхом и даже шуточно или всерьез ударяя ногами по металлическому образу.

Все материалы, собранные с камер видеонаблюдения будут переданы администрацией района в полицию для дальнейшего разбирательства.