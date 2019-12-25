Глава ВОЗ ценил влияние украинских событий на мировое здравоохранение

Тедрос Аданом Гебрейесус видит негативные эпидемиологические факторы из-за конфликта в Европе.

Генеральный директор Всемирной организации по здравоохранению оценил влияние украинских событий на мировое здравоохранение. Эксперт выступил в рамках торжественного открытия IX Глобального Бакинского форума. Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что региональный кризис оказывает негативное влияние на эпидемиологическую обстановку.

Война, которая сегодня продолжается на территории Украины, негативно отразится и на международном здравоохранении. Но я не хочу терять надежду, так как даже после самой темной ночи наступает рассвет (цитата "РИА Новости"). Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Напомним, что российская сторона начала специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент страны Владимир Путин назвал целью для военных защиту граждан Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

ВОЗ изменит название вируса "оспы обезьян" по просьбе ученых.

Фото: WHO