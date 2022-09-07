Глава Uniper заявил об ожидании худшего в ситуации с поставками газа и ценами на него

Клаус-Дитер Маубах рассказал о том, что возобновление сотрудничества с "газпромом" вряд ли возможно.

Глава немецкой энергетической компании Uniper заявил об ожидании худшего в ситуации с поставками газа и ценами на него. Соответствующее заявление Клаус-Дитер Маубах сделал в эфире американского телеканала CNBC. Он пояснил, что даже после завершения специальной военной операции РФ на Украине стоимость газа на мировых рынках не упадет в мгновение ока. При этом ухудшение энергетической ситуации "еще впереди".

Даже если... закончится в скором времени, мы <...> не ожидаем, что цены на газ мгновенно упадут. Таким образом, бремя будет лежать на наших потребителях, в том числе на промышленности, в течение последующих лет. Клаус-Дитер Маубах, глава Uniper

Клаус-Дитер Маубах пояснил, что на текущий момент цена газа на мировых оптовых рынках выросли в 20 раз по сравнению с аналогичными показателями, которые фиксировались два года назад. Эксперт выразил сомнение в том, что у ФРГ и ЕС есть перспективы возобновления сотрудничестве с компанией "Газпром". При этом ранее глава немецкого оператора защищал российских коллег как надежных поставщиков. Пока что Uniper ищет замену российскому газу. Берлин полагает надежды на развитие контактов с австралийской нефтегазовой компанией Woodside Energy.

Глава Uniper не исключил увеличения размера сбора за газ с потребителей в ФРГ.

Фото и видео: YouTube / CNBC International TV