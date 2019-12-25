Глава УСП Барабанщиков внедряет пилотный проект паспортизации пищеблоков

Оснащение пищеблоков современным оборудованием является частью исполнения указа президента.

Действия Управления социального питания (УСП) Петербурга по модернизации школьных пищеблоков позволят разнообразить обеды в столовых здоровой и качественной пищей. Глава УСП Алексей Барабанщиков сообщил о запуске пилотного проекта паспортизации пищеблоков, предусматривающего появление коммуникации и современного оборудования в образовательных учреждениях Петербурга.

В Северной столице с 1 сентября в школах начинает действовать новое меню, блюда в котором будут содержать существенно меньше сахара и соли. Кроме того, дети буду получать такие блюда как "овощное ризотто", "пирожки с творогом", "морской винегрет" и прочее. О качественных нововведениях в рамках здорового питания детей корреспонденты телеканала "Россия 1" расспросили главу УСП Алексея Барабанщикова, который сообщил о внедрении в сферу соцпитания Петербурга инновационного для России проекта – паспортизации пищеблоков.

Мы хотим знать и хотим описать каждый пищеблок каждой школы, в каком состоянии он находится сейчас. Что требуется для его переоснащения, для его модернизации. Это комплексный подход. Недостаточно поставить современный пароконвектомат, нужно еще сделать так, чтобы все коммуникации соответствовали тому современному оборудованию, которое ставится на пищеблоке. Алексей Барабанщиков, глава УСП

Оснащение пищеблоков современным оборудованием является частью исполнения указа президента. Согласно данному распоряжению, до 2023 года в регионах необходимо улучшить инфраструктуру школьных столовых. Петербург один из немногих регионов России делает первые шаги к качественному переоснащению столовых школ, чтобы дети могли получать не только здоровое, но и разнообразное питание. Система паспортизации пищеблоков позволит ускорить и улучшить процесс модернизации.

УСП Петербурга и лично Барабанщиков уже взяли решение столь важного вопроса под тщательный контроль. К примеру, в отдельный районах разрабатываются варианты дооснащения школьных пищеблоков и терминалов бесконтактной оплаты. Причем к делу был подключен и оператор питания. Речь идет о Красногвардейском районе, где поставщиком питания в учреждения выступает "КСП "Охта". Комбинат соцпитания получил от Барабанщикова поручение в кратчайшие сроки предоставить переоборудования, необходимого пищеблокам районных школ, чтобы усовершенствовать процедуру приготовления блюд под новое меню.

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