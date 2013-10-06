Глава СВР уверил, что вторжения России на Украину не будет.

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о попытках США разжечь конфликт на Донбассе. Такой позицией чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-1" в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилевым". Эксперт пояснил, что никакого нападения со стороны Москвы на Киев не будет, а слухи о будущем вторжении являются исключительно злонамеренной пропагандой американского Госдепа.

Да, должен всех успокоить, ничего такого не будет. Госдеп накачивает этими фальшивками, этой ложью и своих союзников, и руководителей СМИ, политологических центров США с тем, чтобы они эту ложь множили, множили и множили. Сергей Нарышкин, глава СВР России

Специалист заметил, что уже сейчас США смогли надуть "большой пузырь" по теме. Нарышкин уверен, что это необходимо Вашингтону ради заявлений об укреплении обороноспособности Киева и ради попыток заново разжечь конфликт на востоке страны. В Москве считают Украину расходным материалом США.

Нарышкин назвал политизированным доклад разведки США о происхождении коронавируса.

Фото: YouTube / Россия-24

