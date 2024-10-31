Глава Пентагона заявил о готовности защищать Южную Корею ядерным оружием

Ллойд Остин сообщил о реакции на возможное участие военных КНДР в российской СВО.

Американский министр по обороне Ллойд Остин заявил о намерении Вашингтона защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное. Соответствующее заявление шеф Пентагона сделал в ходе выступления перед журналистами на совместной пресс-конференции с главой южнокорейского профильного ведомства Ким Ён Хёном. Иностранный чиновник указал СМИ, что страна продолжит проводить вместе с Сеулом военные учения.

США в полной мере привержены обороне Южной Кореи, и наше расширенное обещание сдержанности остается неизменным. Оно подтверждается полным набором американских конвенциональных средств ракетной обороны, ядерными и продвинутыми неядерными вооружениями. Ллойд Остин, глава Пентагона

Напомним, что в апреле 2024 года США и Южная Корея приняли Вашингтонскую декларацию, в которой Сеул заручился обещанием от Вашингтона оперативно задействовать "всю силу альянса" в случае ядерной атаки со стороны Северной Кореи (КНДР).

Остин заявил, что Запад будет наращивать потенциал F-16 для Украины.

Фото и видео: YouTube / Defense Now