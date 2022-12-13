Глава Пентагона заявил, что Запад намерен направить Киеву боеприпасы в кратчайшие сроки

Ллойд Остин рассказал о том, почему ВСУ слишком быстро расходуют боеприпасы.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что коллективный Запад намерен направить киевскому режиму боеприпасы в самые кратчайшие сроки. Соответствующее заявление шеф министерства по обороне сделал в ходе пресс-конференции с европейскими журналистами в Брюсселе по завершению очередного заседания рабочей контактной группы по оказанию помощи украинским властям. Он напомнил о важности обучать солдат Вооруженных сил Украины по расходованию артиллерийских снарядов в условиях боевых действий. Это нужно ради минимизации использования боеприпасов. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о словах генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Тот заявил о том, что ВСУ расходует в настоящее время боеприпасы быстрее, чем все страны Североатлантического альянса успевают их производить. Остин заметил, что ВСУ ведут тяжелую борьбу уже практически год, поэтому им нужны боеприпасы для артиллерии.

Мы собираемся сделать все возможное, работая с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить их как можно большим количеством боеприпасов как можно быстрее. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать наши усилия. Ллойд Остин, глава Пентагона

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Фото и видео: YouTube / CBS News