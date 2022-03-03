Глава Пентагона: введение бесполетной зоны над Украиной - угроза войны с РФ

Ллойд Остин негативно оценил заявления РФ о ядерном оружии.

Глава Пентагона Остин назвал введение бесполетной зоны над Украиной угрозой войны с РФ. Об этом министр американского оборонного ведомства заявил местным журналистам с телеканала NBC. Ранее информационный портал Axios опубликовал заявление украинского президента Владимира Зеленского, который направил просьбу главе США ввести бесполетную зону над отдельными частями страны.

Байден ясно дал понять, что американские войска не будут воевать с Россией на Украине. Поддержание бесполетной зоны в случае ее введения потребовало бы соприкосновения с российскими самолетами. Это грозило бы для нас войной с Россией. Ллойд Остин, руководитель Пентагона

Остин добавил, что заявление российского руководства относительно возможного применения ядерного оружия опасны для мировой общественности. Он призвал Россию избегать этого любыми способами. Заявления о вооружении формирует условия для сильнейших просчетов, которые США "не хотели бы видеть".

Пентагон: РФ не стягивает дополнительные войска для участия в операции на Украине.

Фото и видео: YouTube / NBC News