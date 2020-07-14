Ллойд Остин рассказал о желании решить конфликт с Ираном дипломатическим путем.

Глава Пентагона раскритиковал действия Тегерана в сфере ядерной сделки. Такое мнение американский министр обороны Ллойд Остин высказал в рамках выступления на международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог". Событие ежегодно проводится в Бахрейне. Спикер напомнил, что США и союзники вернулись в Вену для продолжения переговоров с Ираном относительно реализации СВПД.

Мы сохраняем приверженность дипломатическому решению ядерного вопроса, но, если Иран не будет готов к серьезному взаимодействию, мы рассмотрим все необходимые возможности для обеспечения безопасности США. Ллойд Остин, глава Пентагона

Остин заметил, что поведение Тегерана за последние месяцы не было обнадеживающим для Вашингтона. В США готовы изучить альтернативные пути решения иранской ядерной угрозы, если проблема не может быть урегулирована дипломатическим методом. Он призвал Тегеран к конструктивной позиции.

Пентагон: Россия не ставила США в известность об испытаниях оружия.

Фото: english.alarabiya.net