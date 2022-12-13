Глава Пентагона призвал выделить Киеву военную помощь для весеннего контрнаступления ВСУ

Ллойд Остин рассказал о необходимости помогать ВСУ в долгосрочной перспективе.

Страны коллективного Запада должны обеспечить необходимую военную помощь Украине для успеха весеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании министров по обороне стран-членов НАТО в Брюсселе сделал шеф Пентагона Ллойд Остин. Чиновник прокомментировал цели созданной Вашингтоном и его международными союзниками контактной группы по оказанию поддержки киевскому режиму. Сша подтвердили намерении помогать ВСУ в долгосрочной перспективе в "борьбе за свободу".

В апреле прошлого года состоялось первое заседание контактной группы для координации помощи Украине, на этой встрече мы подтверждаем неизменную поддержку Киеву. Ллойд Остин, глава Пентагона

Ллойл Остин указал, что за последний год проведения специальной военной операции на Украине страны Запада поставили летальное оружие ВСУ на общую сумму почти в 50 миллиардов долларов.

Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Киеву.

Фото и видео: YouTube / phoenix