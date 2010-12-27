Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку

Президент США Дональд Трамп сообщил, что министр ВМС США отправлен в отставку. Ранее глава пентагона Марк Эспер попросил Ричарда Спенсера покинуть должность. Причиной стала потеря доверия к чиновнику после дела спецназовца Эдварда Галлахера.Последний обвиняется в военных преступлениях в Афганистане.
По словам Эспера, Спенсер тайно предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в расследование. Взамен он обещал, что Галлахер уйдет из ВМС с сохранением звания. Официальная позиция министра ведомства отличалась от той, которую он высказывал в кулуарах. Сейчас на должность Спенсера выдвинут посол США в Норвегии адмирал Кен Брэйтуэйт.
Человек великих достижений и успехов, я знаю, что Кен проделает потрясающую работу
прокомментировал Трамп
Отметим, что Спенсер уйдет из ВМС, сохранив при этом свои звания.
Ранее Piter.tv писал о том, что глава Пентагона ответил на вопрос об импичменте Трампа по-русски.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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