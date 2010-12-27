Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку

Чиновник утратил доверие. На его место уже есть кандидат.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что министр ВМС США отправлен в отставку. Ранее глава пентагона Марк Эспер попросил Ричарда Спенсера покинуть должность. Причиной стала потеря доверия к чиновнику после дела спецназовца Эдварда Галлахера.Последний обвиняется в военных преступлениях в Афганистане.

По словам Эспера, Спенсер тайно предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в расследование. Взамен он обещал, что Галлахер уйдет из ВМС с сохранением звания. Официальная позиция министра ведомства отличалась от той, которую он высказывал в кулуарах. Сейчас на должность Спенсера выдвинут посол США в Норвегии адмирал Кен Брэйтуэйт.

Человек великих достижений и успехов, я знаю, что Кен проделает потрясающую работу прокомментировал Трамп

Отметим, что Спенсер уйдет из ВМС, сохранив при этом свои звания.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава Пентагона ответил на вопрос об импичменте Трампа по-русски.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/