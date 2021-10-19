Ллойд Остин рассказал, что регион для США является важным.

Глава Пентагона пообещал продолжить поддержку Украины в Черном море. Такое заявление Ллойд Остин сделал на совместном брифинге с коллегой из Киева Андреем Тараном.

Мы предоставляем помощь во всех регионах на регулярной основе, и это наша обязанность перед нашими партнерами. Данный регион очень важен для нас, и мы продолжим оказывать поддержку нашим партнерам для обеспечения безопасности в этом регионе Ллойд Остин, глава Пентагона

Министр обороны Украины пояснил, что РФ создает в черноморском регионе опасные условия для судоходства, а также ведения экономической деятельности. Киев считает, что Москва продолжает провоцировать конфликты. Вместе с НАТО и США Киев рассчитывает проводить консультации по вопросу обеспечения безопасности акватории моря и объединять усилия по защите.

Глава Пентагона обвинил Россию в препятствовании урегулированию конфликта на Донбассе.

Фото и видео: YouTube / in time Ukraine